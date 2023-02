Marcus Rashford był najlepszym zawodnikiem Manchesteru United w dwumeczu z FC Barceloną. Anglik rozgrywa sezon życia, a media zastanawiają się, co jest kluczem do jego formy. Napastnik postanowił podzielić się tą wiedzą.

Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford rozgrywa najlepszy sezon w karierze

Anglik jest obecnie liderem Manchesteru United

W rozmowie z mediami snajper zdradził, co stoi za jego znakomitą dyspozycją

Rashford długo pracował nad wykończeniem

Marcus Rashford już na tym etapie sezonu może pochwalić się najlepszym wynikiem bramkowym w karierze. Anglik po zakończeniu mundialu w Katarze znajduje się w rewelacyjnej dyspozycji, a media i kibice zachwycają się formą napastnika. Chwali go również Erik ten Hag.

Manchester United jest w trakcie negocjacji z przedstawicielami zawodnika w sprawie przedłużenia jego umowy. Rashford postanowił natomiast podzielić się z mediami sekretem swojej formy. Anglik przyznał, że wreszcie udało mu się zaleczyć wszelkie urazy.

Potter ujawnił szokujące fakty. “Kibice życzyli mi śmierci” “Im wyżej się wspinasz, tym większa presja” Chelsea, zamiast walczyć o najwyższe cele, to plasuje się w połówce ligowej stawki, legitymując się dorobkiem 31 punktów. Do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach The Blues tracą obecnie 10 oczek. Menedżer ekipy z Londynu opowiedział ostatnio o trudniejszych aspektach swojej pracy w ekipie ze Stamford Bridge. – Czytaj dalej…

– Nie sądzę, żeby ktokolwiek poza pracownikami klubu zdawał sobie sprawę z tego, jak długo zmagałem się z kontuzjami. To nie był tylko jeden sezon. Był takim czas, że każdy dzień był dla mnie trudny i musiałem się poświęcać. Jestem jednym z zawodników, który otrzymuje tyle czasu na boisku, ile tylko może, dlatego stąd czerpię szczęście – stwierdził.

Marcus Rashford made his #mufc debut seven years ago today.



340 games

117 goals

53 assists

3 trophies pic.twitter.com/GDDPS9gbjX — UtdDistrict (@UtdDistrict) February 25, 2023

– Od dłuższego czasu pracowałem nad wykorzystywaniem sytuacji bramkowych i wykańczaniem akcji. Czuję, że nawet w trakcie sezonów, kiedy strzelałem wiele bramek, mogłem jeszcze dokładać od siebie dodatkowe 10-15 procent – dodał.

– Piłka nożna w 95 procentach opiera się na mentalności. To daje ci podstawy. Jest wielu zawodników, którzy mają wyjątkowe zdolności i dlatego grają na najwyższym poziomie. Ale to, co odróżnia ich od pozostałych to mentalność. Teraz doceniam wartość i znaczenie tego – zakończył.

U nas również: Tottenham szuka następcy Llorisa w Premier League