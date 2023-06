Aston Villa ma wielkie ambicje i chce na stałe dołączyć do klubów z czołówki Premier League. The Villans kontynuują poszukiwania nowego dyrektora sportowego. Według "Fichajes" zarzucili sieci na Monchiego, który planuje odejść z Sevilli.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Monchi

Aston Villa kontynuuje poszukiwania nowego dyrektora sportowego

Tym razem wykazuje poważne zainteresowanie zakontraktowaniem Monchiego

Hiszpan planuje opuścić Sevillę po zdobyciu Ligi Europy

Klub Premier League skusi uznanego dyrektora sportowego?

Pod wodzą Unaia Emery’ego Aston Villa zanotowała bardzo udaną drugą połowę sezonu i zakończyła ligowe rozgrywki na siódmym miejscu w tabeli. Oznacza to, że czeka ją rywalizacja w kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. The Villans otarli się nawet o awans do Ligi Europy, co traktowane by było jako spora nagroda za ciężką pracę.

Projekt klubu z Birmingham dopiero przybiera na sile, a o rosnącym potencjale sugerują łączone z nim nazwiska. Aston Villa do niedawna negocjowała z Mateu Alemanym, który był skłonny opuścić FC Barcelonę. Między stronami miało dojść nawet do porozumienia, lecz ostatecznie 60-latek się wycofał i pozostał w Katalonii.

Aston Villa nie poprzestaje i dalej szuka dyrektora sportowego z najwyższej półki. “Fichajes” donosi, że tym razem wybór padł na Monchiego, który po powrocie do Sevilli znów radzi sobie fantastycznie. Co ciekawe, po zdobyciu Ligi Europy 54-latek planuje opuścić Andaluzję, o czym poinformował już władze klubu. Ma to być reakcja na zainteresowanie ze strony The Villans. Marzeniem Monchiego ma być ponoć ponowna współpraca z Emerym.

