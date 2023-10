IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Włoskie media są zachwycone ostatnią postawą Arkadiusza Milika

Polak w ostatnim meczu z Torino trafił do siatki

“Odmienił oblicze ataku Juventusu” – mówi

Chwalą

Arkadiusz Milik może pochwalić się dobrą formą przed startem zgrupowania reprezentacji Polski. Napastnik Juventusu w ostatni ligowym meczu z Torino zdobył decydującą bramkę na 2:0. Dla Polaka był to drugi gol w obecnym sezonie Serie A. Włoskie media po derbach Turynu są zachwycone wejściem Milika.

– Wszedł, by wspierać Keana. Został nagrodzony golem. Odmienił oblicze ataku Juventusu. Był nawet blisko zdobycia drugiego gola – ocenił “90min.com”.

– Pomaga w obronie, inspiruje, zdobywa bramki – dodała “La Gazzetta dello Sport”.

– Wszedł na początku drugiej połowy, by przełamać impas. Najpierw gola strzelił ktoś inny, ale i on zrobił to, do czego został powołany – napisał serwis “TuttoMercatoWEB”.

