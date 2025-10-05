Zidane wraca do pracy. Padła konkretna data

Zinedine Zidane w krótkiej rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim z serwisu Meczyki.pl potwierdził, że wraca do pracy w roli trenera. Słynny szkoleniowiec zdradził, że nastąpi to w 2026 roku.

Piotr Zajac / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane wróci do pracy w roli trenera w 2026 roku

Zinedine Zidane jak dotąd w trakcie kariery trenerskiej prowadził tylko i wyłącznie Real Madryt. Za jego kadencji Królewscy dominowali przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Najważniejsze rozgrywki europejskie wygrali aż trzy razy z rzędu w latach 2016-2018.

Po raz pierwszy Zidane przejął Real w styczniu 2016 roku i pracował w klubie przez dwa i pół roku. Drugą kadencję rozpoczął w marcu 2019 roku, a dwa lata później postanowił zrezygnować ze stanowiska pierwszego trenera. Od tego momentu nie podjął innej pracy, choć na brak zainteresowanie nie mógł narzekać. Łączono go przede wszystkim z Manchesterem United i Juventusem.

Wygląda na to, że bezrobocie utytułowanego trenera dobiega końca. Łukasz Wiśniowski z kanału Meczyki.pl zdradził, że spotkał Zidane’a w Nowym Jorku. Podczas krótkiej rozmowy Francuz w odpowiedzi na pytanie kiedy wróci do pracy, odpowiedział, że w 2026 roku.

– Spotkałem Zinedine’a Zidane’a na siłowni w Nowym Jorku i zapytałem, kiedy wraca do trenerki. Odpowiedział tylko „Proximo año, proximo año”, czyli w przyszłym roku – powiedział Łukasz Wiśniowski na kanale Meczyki.pl.

– Układa się to w jedną całość, bo w 2026 po mundialu Didier Deschamps odejdzie z reprezentacji Francji – dodał dziennikarz.

Jak zaznaczył dziennikarz, wszystko układa się w jedną całość, biorąc pod uwagę plotki krążące w świecie futbolu. Zinedine Zidane prawdopodobnie zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji. Już jakiś czas temu Didier Deschamps, czyli obecny trener Les Bleus ogłosił, że po Mistrzostwach Świata 2026 odejdzie ze stanowiska. Za wyniki francuskiej kadry odpowiada od 2012 roku.