Yamal i Carvajal wpadli w konflikt! Selekcjoner zareagował

Lamine Yamal i Dani Carvajal wpadli w konflikt podczas El Clasico. O sytuacji pomiędzy zawodnikami Barcelony i Realu opowiedział na konferencji prasowej Luis de la Fuente. Selekcjoner wierzy, że będą w stanie rozwiązać spór, aby nie ucierpiała na tym reprezentacja.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal i Dani Carvajal pogodzą się dla dobra reprezentacji?

Real Madryt pokonał FC Barcelonę w ostatnim El Clasico. Natomiast więcej niż o samym wyniku mówi się o wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie spotkania. Przede wszystkim chodzi o zachowanie Viniciusa Juniora, a także konflikt dwóch zawodników.

Jeszcze na boisko doszło do wymiany zdań pomiędzy Lamine Yamalem a Dani Carvajalem. Całe zajście odbiło się szerokim echem nie tylko w Hiszpanii, ale również na całym świecie. Warto dodać, że lada moment obaj spotkają się na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. O sytuacji pomiędzy piłkarzami FC Barcelony i Realu Madryt opowiedział na konferencji prasowej Luis de la Fuente.

– Konflikt między Lamine Yamalem a Carvajalem musi zostać rozwiązany w sposób naturalny. Bardzo łatwo się z nimi dogadać. Obraz, który utkwił mi w pamięci, to ich uścisk po golu przeciwko Chorwacji. To nasza rzeczywistość – powiedział Luis de la Fuente.

Reprezentacja Hiszpanii w listopadzie rozegra ostatnie dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Ich rywalami będzie Gruzja oraz Turcja. Do awansu potrzebują jedynie jednego zwycięstwa, gdyż na ten moment zajmują 1. miejsce w grupie E.