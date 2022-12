PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Już w piątek wieczorem reprezentacja Holandii zmierzy się z Argentyną w ćwierćfinałowym meczu Mistrzostw Świata w Katarze. Virgil van Dijk zdaje sobie sprawy z trudności, jakich przysporzy mu rywalizacja z Leo Messim czy Julianem Alvarezem, ale jest na nią gotowy.

Jednym z hitów fazy ćwierćfinałowej mundialu jest pojedynek Holendrów z Argentyńczykami

Virgil van Dijk wypowiadał się z respektem na temat Leo Messiego i Juliana Alvareza

Stoper Liverpoolu jest jednak gotowy na rywalizację z tak trudnymi przeciwnikami

“Messi jest na szczycie od 15 lat, to wymaga szacunku”

Virgil van Dijk w piątek stanie przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Jego reprezentacja Holandii zmierzy się z Argentyną w ramach ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Lider defensywy Oranje oraz Liverpoolu zdaje sobie sprawę, jak trudno będzie mu rywalizować z Lionelem Messim.

– Argentyna to silny zespół, ma jednego z najlepszych piłkarzy wszechczasów. Jesteśmy jednak bardzo dobrze przygotowani do rywalizacji. Nie gramy przeciwko Messiemu, a przeciw całej drużynie. Mówimy o jednym z najlepszych w historii. Jest na najwyższym poziomie wraz z Cristiano Ronaldo od piętnastu lat. To budzi szacunek. Mamy wyłącznie respekt wobec jego osiągnięć. To honor móc grać przeciwko niemu. Ale nie chodzi tu o nasz pojedynek czy starcie Holandii z nim, tylko Holandii z Argentyną. Nikt nie da rady wygrać w pojedynkę, musimy mieć dobry plan – powiedział van Dijk.

31-latek pochwalił też Juliana Alvareza, który prezentuje na trwającym turnieju wysoką formę.

– To bardzo dobry piłkarz, niezwykle szybki. Myślę, że ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Trafił do Anglii i radzi sobie bardzo dobrze, biorąc pod uwagę okoliczność rywalizowania z Erlingiem Haalandem w takiej dyspozycji, jaką prezentuje. Myślę, że to świetny zawodnik. Będzie bardzo ważny, zarówno dla Manchesteru City, jak i Argentyny – skomentował środkowy obrońca.

Van Dijk rozegrał w tym sezonie 21 spotkań dla Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

Początek starcia Oranje z reprezentacją Argentyny już w piątek o godzinie 20:00.

Holandia Argentyna 3.75 3.25 2.21 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2022 14:19 .

