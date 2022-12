fot. PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Reprezentacja Francji w środę wieczorem zmierzy się w półfinale mistrzostw świata z Marokiem. Tricolore podejdą do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Przed tym starciem z dziennikarzami spotkał się Didier Deschamps.

Deschamps przed spotkaniem z Marokiem

Reprezentacja Francji na mundialu w Katarze broni mistrzowskiego tytułu wywalczonego cztery lata temu. Wówczas Trójkolorowi pokonali w finale Chorwację (4:2). Przed środową na katarskim turnieju swoimi oczekiwaniami podzielił się Didier Deschamps.

– Każdy dzień spędzony z zespołem to przyjemność i szczęście. Jest pozytywna dynamika, bo są doświadczeni piłkarze, którzy bardzo dobrze odgrywają rolę liderów w drużynie, i są młodzi, którzy mają dużo mniejsze doświadczenie na arenie międzynarodowej i dla których to prawie pierwszy duży turniej – mówił selekcjoner reprezentacji Francji cytowany przez RMC Sport.

– Trudno przewidzieć ich emocje w procesie treningowym, ich reakcję na moje decyzje. Choć generalnie zespół nie zaskakuje. Kto lepiej pracuje, gra w zespole. Nowe technologie pozwalają nam mieć więcej informacji zarówno o naszej drużynie, jak i o przeciwnikach, na których się przygotowujemy – myślę nawet, że informacji jest za dużo – kontynuował Deschamps.

– W większości liczby potwierdzają to, co sztab szkoleniowy i ja widzimy na treningach i meczach. Na przykład transformacja Antoine’a Griezmanna. Bardzo dobrze sprawdza się w nowej roli, dając ogromne możliwości i zmieniając grę zespołu. Czerpie tyle samo radości ze wślizgów i przechwytów, co z podania od bramki lewą nogą do Oliviera Giroud – zaznaczył opiekun Trójkolorowych.

– Będzie ważny w meczu z Marokiem, gdzie bardzo dużo będzie zależeć od posiadania piłki, abyśmy byli bardziej niebezpieczni niż przeciwnik i mieli okazje strzeleckie. Nie zmieniam celu z meczu na mecz – na spotkanie z Marokiem będziemy mieli taki sam plan jak na poprzednie. Myślę, że przeciwnik nie pozwoli nam łatwo grać piłką, tym bardziej pomogą mu trybuny. Choć nie patrzę na ten mecz przez pryzmat podtekstów politycznych czy zachowania marokańskich kibiców w Europie – piłka nożna to zawsze piłka nożna, na boisku nie ma podtekstów politycznych ani innych. Mój zespół i ja patrzymy na tę konfrontację w sensie czysto piłkarskim – mówił Deschamps.

