Mundial w Katarze: kto gra jutro? Sprawdź, jakie mecze odbędą się jutro, w czwartek 24 listopada. W ten dzień swoje zmagania na mistrzostwach świata rozpoczną reprezentacje rywalizujące w grupach G i H.

Mundial: terminarz meczów na jutro (24.11.2022)

Udział na mistrzostwach świata rozpoczyna Portugalia z Cristiano Ronaldo

W najciekawszym meczu Brazylia zagra z Serbią

MŚ 2022. Kto gra jutro?

W pierwszym czwartkowym meczu rozpoczynającym się o godzinie 11:00 Szwajcaria zmierzy się z Kamerunem. Zdecydowanym faworytem są Helweci, którzy w ostatnim czasie znajdują się w bardzo dobrej formie, a meczów otwierających niezwykli przegrywać. Kameruńczycy notują natomiast serię aż siedmiu porażek z rzędu na mundialu.

O godzinie 14:00 dojdzie do pojedynku Urugwaju z Koreą Południową. Faworytem jest zespół z Ameryki Południowej, który reprezentuje sobą mieszankę młodości i doświadczenia. Będzie to czwarty z rzędu mundial z udziałem tej reprezentacji. Dla Korei to z kolei aż dziesiąty mundial z rzędu, jednak warto podkreślić, że tylko dwukrotnie awansowali z grupy i również w Katarze nie są w gronie faworytów.

W kolejnym meczu Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie zagra z Ghaną. Dla Ronaldo jest to prawdopodobnie ostatni mundial, dlatego tym bardziej warto przyjrzeć się jego grze. Ghana natomiast powraca na międzynarodowe salony po absencji w 2018 roku. W 2010 roku wyrównali najlepszy wynik afrykańskiej reprezentacji na mundialu docierając do ćwierćfinału, jednak taki sukces na obecnym turnieju byłby sporą niespodzianką. początek o godzinie 17:00.

W najciekawszym spotkaniu Brazylia zmierzy się z Serbią. Canarinhos, jak co cztery lata są stawiani w roli głównych faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Jednak Serbia z takimi gwiazdami jak Dusan Vlahović czy Filip Kostić jest typowana na czarnego konia mundialu. Dlatego czwartkowa rywalizacja zapowiada się bardzo emocjonująco, a Brazylijczycy o trzy punkty będą musieli się sporo natrudzić.

Mundial: jakie mecze jutro. Terminarz (24.11.2022)?

11:00 Szwajcaria – Kamerun

14:00 Urugwaj – Korea Południowa

17:00 Portugalia – Ghana

20:00 Brazylia – Serbia

