Dołącz do mundialowej ligi typerów!

Zapraszamy do udziału w mundialowym typerze przygotowanym przez redakcję Goal.pl. Na zwycięzcę klasyfikacji generalnej czeka konsola Nintendo Switch!

Mundial Typer Goal.pl to konkurs przygotowany na czas Mistrzostw Świata 2022

W puli nagród jest Nintendo Switch oraz koszulki piłkarskie.

W typerze możesz utworzyć ligę prywatną lub dołączyć do lig innych użytkowników.

Konkurs: Mundial Typer Goal.pl

Do naszego konkursu dołączysz zakładając konto na stronie goal.pl/typer. Po potwierdzeniu rejestracji i zalogowaniu się możesz już dodawać swoje typy na mecze fazy grupowej mistrzostw świata. Mundialowy typer będzie podzielony na trzy etapy:



Etap I: faza grupowa

Etap II: mecze 1/16 finału

Etap III: ćwierćfinały, półfinały i finał

Trzy osoby z najwyższą liczbą punków w każdym z etapów wygrywają koszulkę wybranej reprezentacji (z oferty producenta Power Canvas). Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja generalna całego turnieju, której zwycięzca wygra konsolę Nintendo Switch. Uczestnicy sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu w rankingu otrzymają koszulkę wybranej reprezentacji.

Ligi prywatne w typerze

Co ważne, każdy z uczestników może utworzyć ligę prywatną, do której można zaprosić wybrane osoby za pomocą wygenerowanego kodu ligi. Oczywiście za pomocą otrzymanego kodu można też dołączyć do ligi stworzonej przez naszych znajomych. Taką ligę mają też znani i lubiani Tetrycy. Kod do ligi Tetryków to 28636ce10913f57. Zapraszamy do rywalizacji!

Punktacja w typerze

Maksymalna liczba punktów, które uczestnik może zdobyć za jeden typowany mecz to 21. Punkty zostaną przyznane za każdy poprawny typ w danym etapie konkursu w następujący sposób:

prawidłowe wytypowanie rozstrzygnięcia meczu (1×2): 8 punktów;

prawidłowy wynik gospodarzy: 4 punkty;

prawidłowy wynik drużyny gości: 4 punkty;

dodatkowe punkty za wytypowanie poprawnego wyniku dla obu drużyn: 5 punktów.

Swoje typy można wprowadzać do 5 minut przed rozpoczęciem każdego spotkania. Jeśli wolisz, możesz od razu wprowadzić swoje typy na wszystkie mecze fazy grupowej (I etap konkursu), a później je modyfikować w razie potrzeby.

Regulamin i kontakt

Szczegółowy regulamin Mundial Typera Goal.pl jest dostępny na stronie: Regulamin Konkursu. W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem [email protected]