Czesław Michniewicz udzielił kolejnego wywiadu polskim mediom. Selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z Piotrem Kamienickim z “TVPSPORT.PL” poruszył kontrowersyjne wątki, które krążą w opinii publicznej od kilku dni, a także zapowiedział bardziej ofensywny styl gry naszej kadry w przyszłości, o ile pozostanie na stanowisku.

Czesław Michniewicz kontynuuje medialną aktywność po powrocie z mundialu w Katarze

Selekcjoner “Biało-Czerwonych” wyczerpująco wypowiedział się nt. wszelkich kontrowersji

Opiekun reprezentacji Polski zdradził, że chce, by kadra pod jego wodzą grała ofensywniej

Michniewicz chce iść w kierunku ofensywnej piłki

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz w rozmowie z Piotrem Kamienickim z “TVP Sport” wyjawił między innymi, że chce iść w kierunku bardziej ofensywnej gry. – Tak, chcemy iść w tym kierunku! Już w czasach Legii stawialiśmy na takie pomysły, które przynosiły gole. Wtedy wykonawcami byli między innymi Filip Mladenović czy Josip Juranović. Stąd brało się strzelanie kilku goli Pogoni Szczecin czy Zagłębiu Lubin. Naszej grze w Katarze brakowało nieco kreatywności w środku pola. Kiedy znów dostępny będzie Moder, otworzą się przed nami dodatkowe możliwości – powiedział Michniewicz.

– W końcu czeka nas też granie z zespołami, z którymi to my będziemy faworytami. W ostatnich miesiącach mierzyliśmy się z topowymi przeciwnikami – dodał selekcjoner.

52-latek wypowiedział się także na temat rzekomych złych relacji z niektórymi piłkarzami. – Myślę, że Robert wyjaśni tę sprawę. Sam podszedł do mnie na kolacji i powiedział, że czytał już o tym, że powstała jakaś afera. Przyznawał, że nie chciał zrobić nic złego, za to doceniał wyjście z grupy i fakt, że fajnie zagraliśmy przeciwko Francji. We wtorek znów do mnie zadzwonił i tym razem rozmawialiśmy o ”aferze premiowej” i także tłumaczył mi swoje stanowisko. Nie jestem z nikim skłócony. To tyczy się Lewandowskiego, drużyny, jak i prezesa Cezarego Kuleszy. Jest dobrze, to pozytywne relacje, ale najwyraźniej komuś dookoła to nie pasuje – stwierdził były trener Legii Warszawa.

W medialnych doniesieniach pojawiały się plotki, jakoby Robert Lewandowski i trzon kadry mieli ustalać taktykę na spotkanie z Francją, na co również odpowiedział Czesław Michniewicz. – Musiałbym używać sarkazmu lub stwierdzić, że to pytanie mnie obraża. Nie chcę nadawać rangi głupocie. Drużyna funkcjonuje na podstawie tego, co i jak jej przedstawiam. Wiele można zobaczyć na vlogach z kanału “Łączy nas Piłka”. Często zachęcam zawodników do gry w piłkę, niepozbywania się futbolówki, za to do budowania akcji. Początek turnieju był nerwowy, potem ta blokada puszczała. Jestem przekonany, że jeśli awansowalibyśmy do ćwierćfinału, to byłoby jeszcze lepiej – wyjaśnił opiekun “Biało-Czerwonych”.

Nie mogło zabraknąć tematu słynnych premii, które zawodnikom oraz sztabowi szkoleniowemu reprezentacji Polski obiecać miał Premier Mateusz Morawiecki. – Dłużej czekało się na dojście do stołu do ping-ponga czy konsoli niż rozmawiało o wszelkich premiach. Od początku do końca dyskusja była krótka, trwała z pięć minut. Premia była i została wirtualna. Nie ma jej i nie będzie. Od początku powiedziałem zawodnikom, że jeśli premia w ogóle będzie, to wrócimy do tematu po mistrzostwach. Ustaliliśmy po spotkaniu z Argentyną, że te wirtualne pieniądze mogą być kwestią jakiejś dyskusji, o ile premier przyleci na mecz 1/8 finału lub kolejny. To nie był najmniejszy problem – mówi Michniewicz.

Selekcjoner “Biało-Czerwonych” zabrał też głos na temat pierwszego od 36 lat awansu Polaków do fazy pucharowej mistrzostw świata. – Umniejszanie sukcesów stało się naszą narodową cechą. Zrealizowaliśmy cele i mentalnie zdjęliśmy klątwę, która zakładała wylot na mundial i rozegranie meczu otwarcia, spotkania o wszystko i zakończenia walką o honor. Kolejny turniej zaczniemy bez tego jarzma. Cieszymy się wieloma kwestiami, małymi i dużymi, ale przede wszystkim traktujemy je, niczym następne kroki we właściwym kierunku. Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu – to bardzo trafny cytat Winstona Churchilla – zakończył.

