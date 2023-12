IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Fabio Grosso

Prezydent Lyonu żałuje zwolnienia Fabio Grosso

Fabio Grosso nie dał rady odmienić zespołu Olympique’u Lyon. Włoch poprowadził drużynę w siedmiu meczach, notując tylko jedno zwycięstwo oraz dwa remisy i cztery porażki. Głośno zrobiło się o nim przy okazji skandalu przed spotkaniem z Marsylią. Wówczas szkoleniowiec oberwał w twarz kamieniem rzuconym przez jednego z kibiców.

Lyon plasuje się na ostatnim miejscu w Ligue 1, co zmusiło prezydenta klubu do podjęcia radykalnych kroków. Jean-Michel Aulas mówi jednak, że zwolnienie Grosso bardzo go zasmuciło.

– Jest wielki smutek. OL to bardzo duży klub i kimkolwiek są gracze, absolutnie musimy znaleźć rozwiązanie, aby się z tego wydostać. Odejście Fabio jest smutne, ale stało się nieuniknione. Musieliśmy zareagować – ocenił prezydent klubu.