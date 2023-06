Zinedine Zidane to były francuski piłkarz i trener. Ostatnio został w jednym z wywiadów zapytany, czy tęskni za piłką nożną i czy planuje w najbliższym czasie wrócić do pracy szkoleniowej.

fot. Imago / Domine Jerome / ABACA Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane jest jednym z tych trenerów, który już od dłuższego czasu nie jest poza piłką nożna

51-latek ostatnio przekonywał, że nastąpi moment, gdy wróci do pracy trenerskiej

Francuz pozostaje bez pracy w futbolu od 2021 roku

“Nadejdzie taki moment”

Zinedine Zidane pozostaje bez pracy w roli trenera od czasu odejścia z Realu Madryt w 2021 roku. Za tydzień Francuz skończy 51 lat. Ostatnio na konkretne pytanie udzielił odpowiedzi RMC Sport.

– Piłka nożna? Tęsknię za nią, ale za samą grą. Co do trenowania, to wiem, że w końcu nadejdzie taki moment… Nie wiem kiedy, ale na pewno taki moment nadejdzie – powiedział Francuz.

Kilka dni temu Zidane ponownie wypowiedział się na temat pracy w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Nie jest tajemnicą, że marzy mu się taka praca. Na dzisiaj jednak taki scenariusz jest mało realny ze względu na to, że Didier Deschamps ma kontrakt ważny do mundialu 2026.

Ostatnio nie brakowało doniesień, łączących Zidane’a z Paris Saint-Germain. Jak dotąd jednak konsekwentnie odrzucał wszelkie propozycje.

