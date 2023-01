fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar od 2017 roku reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. Legendarny Rivaldo uważa, że jego rodak powinien w najbliższym czasie zmienić klub. Jego zdaniem Neymar najlepiej odnalazłby się w Manchesterze City.

Rivaldo uważa, że Neymar powinien odejść z Paris Saint-Germain

Zdaniem Brazylijczyka transfer do Manchesteru City dałby mu większe szanse na sukcesy

Neymar od 2017 roku gra dla paryżan

Neymar jest nienasycony?

W 2017 roku Neymar podjął zaskakującą decyzję o przejściu do Paris Saint-Germain. Brazylijczyk chciał stać się twarzą nowego projektu, który będzie się liczył w walce o najważniejsze trofea. Na jego nieszczęście paryżanom zawsze brakowało, aby skutecznie rywalizować z największymi, a on sam zniknął z czołowych stron gazet.

Statystyki Neymara w ekipie mistrza Francji są bardzo dobre, a mimo tego wielu kibiców uważa, że tym ruchem zmarnował swój olbrzymi potencjał.

Rivaldo uważa, że 30-latek powinien zmienić otoczenie. Do ewentualnego transferu miałoby dojść w trakcie letniego okienka. Zdaniem legendarnego Brazylijczyka jego rodak najlepiej wpasowałby się do ofensywnie grającego Manchesteru City, gdzie miałby zdecydowanie większe szanse na osiągnięcie sukcesów.

Lada moment kontrakt z Paris Saint-Germain przedłuży Leo Messi. Aby zrekompensować wydatki przeznaczone na pensję Argentyńczyka, Francuzi mogą zdecydować się na sprzedaż Neymara.

– Szczerze mówiąc, nie widzę możliwości, aby to się stało w tym oknie transferowym. Ale to może się zmienić pod koniec sezonu, kiedy PSG będzie musiało zrekompensować nowy kontrakt Messiego. To może otworzyć drzwi Premier League dla Neymara.

– Uważam, że Manchester City byłby dla niego idealnym klubem, ponieważ da mu większe szanse na sukces. I grałby w bardzo ofensywnej drużynie, która gra świetny futbol pod wodzą Pepa Guardioli – przekonuje Brazylijczyk.

