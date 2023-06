fot. Imago / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Christophe Galtier

Paris Saint-Germain cały czas nie ogłosiło decyzji w sprawie trenera

Christophe Galtier wydaje się spokojny o swoją przyszłość

Trener mistrzów Ligue 1 przekonywał, że chce kontynuować swoją pracę w klubie z Paryża

Christiphe Galtier o swojej pracy w PSG

Paris Saint-Gerain w sezonie 2022/2023 obroniło mistrzowski tytuł. Plany sterników klubu były jednak ambitniejsze. Stołeczna ekipa miała namieszać w Lidze Mistrzów. W związku z tym, że to się nie udało, to realny scenariusz zakłada, że w ekipie z Paryża może dojść do zmiany szkoleniowca.

– Dzisiaj rano włączyłem telefon komórkowy i zobaczyłem, że mocno wibruje od tych wiadomości. Przeczytałem wszystkie te informacje, a potem rozmawiałem z Luisem Camposem i w tym tygodniu zamierzamy podsumować sezon. Potem zobaczymy, jakie będą decyzje zarządu. Czy jestem zmotywowany do kontynuowania? Nie ma powodu, dla którego miałbym tego nie chcieć – przekazał Christophe Galtier cytowany przez portal RMC sport.

– Gwizdy fanów? Mogę to zrozumieć. Nie pozostaje mi nic innego jak to zaakceptować. Między pierwszą a drugą połową sezonu jest duża przepaść. Porozmawiam o tym dzisiaj z zespołem, ale jest to również wynik bardzo trudnej oceny medialnej, z którą miałem do czynienia, kiedy zostałem trenerem PSG. Kiedy mieliśmy dobry czas, pochwały trafiały do ​​innych ludzi, a w złych momentach wszystkie grzmoty i błyskawice spadały na mnie. Jednak kończę ten sezon z wielką dumą, bo zdobyliśmy tytuł. Ja i moi pomocnicy jesteśmy zadowoleni. Po tym sezonie na pewno będę inną osobą, innym trenerem… Nauczyłem się, że taka presja medialna jest częścią pracy, gdy jest się trenerem PSG – dodał trener.

