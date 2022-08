Pressfocus Na zdjęciu: Marco Veratti i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe jest ostatnimi czasy krytykowany za swoje egoistyczne zachowanie na boisku. Jego kolega klubowy, Marco Veratti przyznał jednak, że lubi gdy mistrz świata 2018 jest zły i rozdrażniony na murawie.

Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego w meczu z Montpellier

Francuski napastnik pokłócił się również z Neymarem o możliwość wykonywania kolejnej jedenastki

Marco Veratti jednak uważa, że złość Mbappe zawsze wpływa korzystanie na PSG

Mbappe starł się z Neymarem

Spotkanie 2. kolejki Ligue 1 pomiędzy PSG a Montpellier HSC skończyło się małym skandalem. W 23. minucie Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego, ale w 39. minucie znów postanowił spróbować szczęścia strzałem z 11. metrów. Piłkę na wapnie ustawił jednak Neymar i mimo żądań Mbappe, sam wykonał jedenastkę. Rozdrażniony tym faktem mistrz świata 2018 już do końca spotkania był zły i nie angażował się w 100% w ataki mistrzów Francji.

Po tym meczu na 23-letniego napastnika spadła ogromna lawina krytyki. Kibice zarzucali mu egoizm, a media obiegła wiadomość, że w szatni Mbappe miał ruszyć z pięściami na Neymara i tylko interwencja kolegów zapobiegła bójce. W obronie Mbappe stanął jednak Marco Veratti, który przyznał, że lubi gdy jego partner z zespołu okazuje złość na boisku.

– Kylian to zawodnik, który zawsze chce dobrze sobie radzić – przyznał włoski pomocnik w rozmowie z Le Parisien. – Myślę, że z nietrafionym rzutem karnym trochę się dąsał, ale to normalne. Jest świetnym piłkarzem, zawsze chce zrobić różnicę, a jak coś mu się nie uda, to jest zawiedziony.

– Golem przy którym asystował, a później którego sam strzelił, pokazał zresztą jaki jest istotny. Cieszy mnie, kiedy jest zły, ponieważ oznacza to bowiem, że bardzo troszczy się o ten zespół. Chce dobrze grać i chce coś zmieniać – dodał.

