fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

PSG niespodziewanie przegrało w niedzielny wieczór ze Stade Rennais (0:1). Kluczowego o losach rywalizacji gola strzelił Hamari Traore. Po zakończeniu tego starcia rozczarowania nie ukrywał opiekun aktualnych mistrzów Ligue 1.

Bardzo emocjonująca jest w tym sezonie walka o mistrzostwo Francji

PSG jest obecnie liderem Ligue 1, ale na swoich plecach czuje oddech rywali

Opiekun paryżan opowiedział o grze swojej drużyny i rywalizacji o mistrzostwo

Christophe Galtier po spotkaniu ze Stade Rennais

PSG aktualnie wyprzedza o trzy punkty Lens w ligowej klasyfikacji. Paryżanie legitymują się dorobkiem 47 punktów, co jest następstwem piętnastu zwycięstw i dwóch remisów. W związku z tym, że Lens pokonało skromnie Auxerrie to przewaga mistrzów Francji nad wiceliderem stopniała do zaledwie trzech oczek.

– Jest pilna potrzeba, aby PSG wróciło do gry sprzed mundialu. Widzieliśmy, że ze Stade Rennais czeka nas trudne spotkanie i tak rzeczywiście było – mówił Christophe Galtier cytowany przez L’Equipe.

– Musimy dużo dodać do rytmu i intensywności. Musimy znaleźć graczy głęboko w polu karnym. Dużo pracujemy na próżno: posiadamy piłkę, ale nie stwarzamy sobie okazji – zbyt komfortowo bronił się rywal – uzupełnił trener paryżan.

Trener PSG został zapytany wprost, czy jest zmartwiony aktualną sytuacją jego drużyny. Unikał jednak jednoznacznej odpowiedzi.

– Nie chcę o tym mówić, ale jasne jest, że trzeba być świadomym w takich okolicznościach. Można znaleźć tysiące powodów, ale mundial już się skończył. Musimy wrócić do gry, do której przyzwyczailiśmy – przekonywał Galtier.

– Za nami są Lens oraz Olympique Marsylia, mające na swoim koncie niesamowitą ilość punktów. Walka o mistrzostwo jest zacięta. Nie jestem przyzwyczajony do patrzenia na tabelę, ale skupiam się na grze i pracy – podsumował trener PSG.

Czytaj więcej: Kolejne potknięcie Paris-Saint Germain. Warunki nie sprzyjały