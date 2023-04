W ostatnim meczu 29. kolejki Ligue 1 Paris Saint-Germain na Parc des Princes musiało uznać wyższość Lyonu. Les Gones wygrali po trafieniu Brandona Barcoli. Co po ostatnim gwizdku powiedział Laurent Blanc, szkoleniowiec gości?

PressFocus Na zdjęciu: Laurent Blanc (PSG - Olympique Lyon)

Lyon wygrał na niezwykle trudnym terenie – Les Gones pokonali PSG w Paryżu

Zwycięstwo gościom zapewnił Brandon Barcola

Jak mecz ocenił Laurent Blanc?

PSG – Lyon. Blanc: To pozwoliło nam się rozpędzić

Lyon bez wątpienia nie był faworytem spotkania na Parc des Princes. Wielu skazywało gości na porażkę w jaskini lwa, ale Les Gonez wywieźli z Paryża trzy punkty. Laurent Blanc, trener l’OL, mógł być zadowolony z postawy swoich podopiecznych – w pełni zrealizowali plan na ten pojedynek.

– Byliśmy przekonani, zarówno przed meczem, jak po pierwszych 45 minutach, że możemy ich pokonać. Popełnili kilka błędów technicznych w środku, co pozwoliło nam się rozpędzić.

– Zwycięstwo tutaj, na Parc des Princes, jest czymś wielkim, zwłaszcza z wieloma młodymi graczami. Poprowadziliśmy mecz z dużą determinacją i nigdy nie odmówiliśmy im gry. Przygotowywaliśmy się bardzo dobrze do pressingu, ale mówiłem moim zawodnikom, żeby nie naciskali zbyt wysoko, bo to zużywa dużo energii. Chcieliśmy zmusić ich do przejścia na grę skrzydłami. Przed nami ważny tydzień (półfinał Coupe de France z Nantes). Nabraliśmy trochę pewności siebie, ale jeszcze nic nie osiągnęliśmy.