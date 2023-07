Sergio Rico po raz pierwszy zabrał głos po wypadku

IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Sergio Rico

Sergio Rico uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy konnej

Bramkarz PSG przez 19 dni był w śpiączce

Teraz po raz pierwszy zabrał głos za pośrednictwem Instagrama

Sergio Rico zabrał głos. “Zobaczymy się wkrótce”

28 maja Sergio Rico uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy konnej. Bramkarz PSG spadł z konia, który następnie kopnął go w głowę. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Sevilli, gdzie przez 19 dni był w śpiączce.

Według szokujących doniesień The Athletic bramkarz na oddziale intensywnej terapii stracił ponad 20 kilogramów masy ciała. Przebywał tam przez pięć tygodni. Lekarze stwierdzili, że gdyby uraz był o pół centymetra głębszy, to Sergio Rico by tego nie przeżył. Teraz piłkarz postanowił przekazać wiadomość swoim kibicom.

– Kontynuuję rehabilitację, a mój stan poprawia się z dnia na dzień. Czuję się bardzo szczęśliwy. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które pokazały mi i przesłały swoją miłość w tych trudnych chwilach. Kontynuuję pracę nad powrotem do zdrowia, którego stan z każdym dniem staje się coraz lepszy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce – napisał Rico na swoim Instagramie.