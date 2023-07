Sergio Rico to bramkarz Paris Saint-Germain, który przez długi czas przebywał w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. L'Equipe poinformowało, powołując się na raport medyczny, że Hiszpan był milimetry od śmierci.

fot. Imago / Eurasia Sport Images Na zdjęciu: Sergio Rico

Ciekawy materiał pojawił się w L’Equipe na temat Sergio Rico

światło dzienne ujrzały wieści z raportu medycznego dotyczącego Hiszpana

Niewiele brakowało, a po upadku z konia zawodnik by zginął

Sergio Rico może już nie wrócić do na boisko

Sergio Rico jakiś czas temu spadł z konia, który go też kopnął. Ceną tego upadku był poważny uraz głowy po kopnięciu . Po wypadku zawodnik został błyskawicznie przyjęty do szpitala w Sewilli, gdzie zdiagnozowano u niego wylew krwi do mózgu.

Bramkarz Paris Saint-Germain spędził ponad miesiąc na oddziale intensywnej terapii, w tym 19 dni w śpiączce. Niedawno bramkarz odzyskał przytomność, był w stanie samodzielnie oddychać i zaczął mówić.

Według The Athletic mieszkaniec Sewilli był bliski śmierci i w okresie dochodzenia do zdrowia schudł ponad 20 kilogramów. Najprawdopodobniej Rico nie będzie już mógł wrócić do profesjonalnej piłki nożnej.

