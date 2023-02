fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Paris Saint-Germain rozważa nad przyszłością Christophe’a Galtiera. Jeśli w najbliższych tygodniach nie poprawi wyników zespołu, zostanie zwolniony. Wśród potencjalnych następców Francuza wymienia się nazwisko Thomasa Tuchela, który pracował w Paryżu w latach 2018-2020 – informuje RMC Sport.

Christophe Galtier może stracić pracę w Paris Saint-Germain

Priorytetem mistrza Francji jest zakontraktowanie Zinedine’a Zidane’a

Alternatywą jest przebywający na trenerskim bezrobociu Thomas Tuchel

PSG ma tylko dwóch kandydatów

Wyniki w ostatnich tygodniach poważnie zaniepokoiły władze Paris Saint-Germain. Zespół złożony z gwiazd nie może zdominować krajowego podwórka, a ponadto zaliczył mizerny mecz przeciwko Bayernowi Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Odpadnięcie na tak wczesnym etapie rozgrywek kolejny rok z rzędu byłoby dla paryżan kompromitacją, dlatego awans do ćwierćfinału jest traktowany jako priorytet. W klubie nie ma natomiast pewności, czy uda się to osiągnąć z Christophem Galtierem na ławce trenerskiej.

Jeśli Francuz nie poprawi w najbliższym czasie rezultatów Paris Saint-Germain, zakończy on swoją kilkumiesięczną przygodę na Parc des Princes. Marzeniem mistrza Francji jest zakontraktowanie Zinedine’a Zidane’a, który stracił możliwość objęcia reprezentacji “Trójkolorowych”. Media łączyły go z pracą selekcjonera, lecz po mistrzostwach świata zdecydowano się przedłużyć współpracę z Didierem Deschampsem.

Co ciekawe, jeśli nie uda się przekonać Zidane’a do pracy w rodzimym kraju, Paris Saint-Germain zwróci się w kierunku Thomasa Tuchela. Niemiecki fachowiec od września przebywa na trenerskim bezrobociu. Wówczas doszło do jego nieoczekiwanego rozstania z Chelsea. Od tego czasu Tuchel był łączony przede wszystkim z pracą w Hiszpanii, lecz na chwilę obecną posada żadnego szkoleniowca z czołowego klubu nie jest zagrożona.

Niemiec pracował w Paryżu w latach 2018-2020. Dotarł nawet do finału Ligi Mistrzów, gdzie uznał wyższość Bayernu Monachium. Do rozstania doszło w połowie sezonu 2020/2021.

