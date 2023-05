Sensacyjne wieści z Paryża. Messi zawieszony przez PSG!

RMC Sport przekazuje sensacyjne wiadomości z Paryża. Leo Messi miał zostać zawieszony na dwa tygodnie przez Paris Saint-Germain za wycieczkę do Arabii Saudyjskiej, na którą klub początkowo wyraził zgodę.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi (PSG - Lorient)

Leo Messi niedawno odwiedził Arabię Saudyjską

Ta wycieczka nie wzbudziła zachwytu w PSG

Władze klubu miały zawiesić piłkarza

PSG. Messi zawieszony za wycieczkę do Arabii Saudyjskiej

Leo Messi wystąpił do Paris Saint-Germain o zgodę na wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Klub przychylił się do prośby Argentyńczyka, jednak porażka z Lorient oznaczała, że piłkarze nie otrzymają dwóch dni wolnego. Mistrz świata nie przejął się przegraną i mimo zmiany planów treningowych Paryżan, nie zrezygnował z podroży.

Początkowo wydawało się, iż mimo powszechnego niezadowolenia z zachowania Messiego, piłkarz uniknie kary. Jednak teraz RMC Sport twierdzi, że władze PSG zmieniły nastawienie i zdecydowały o zawieszeniu reprezentanta Argentyny na dwa tygodnie ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, Messi opuści starcia z Troyes i AC Ajaccio w Ligue 1.