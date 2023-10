fot. Imago/BaptisteAutissier/Panoramic Na zdjęciu: PSG

Paris Saint-Germain ograło na wyjeździe Rennes 3-1

Bramki dla paryżan zdobyli Vitinha, Achraf Hakimi i Randal Kolo Muani

Mistrzowie Francji awansowali na podium ligowej tabeli

Udany występ ekipy Luisa Enrique

Paris Saint-Germain w niedzielny wieczór mierzyło się na wyjeździe z Rennes. Na przechadzkę paryżan się nie zapowiadało, bowiem ich rywale punktowali na podobnym poziomie i do tej pory w lidze nie przegrali jeszcze ani jednego meczu. Dodatkowo z obozu mistrza Francji dochodzi coraz więcej niepokojących wieści na temat Kyliana Mbappe, który ponoć niekoniecznie skupia swoją całą uwagę na piłce nożnej. W niedzielnym spotkaniu oczywiście wystąpił od pierwszej minuty.

Choć PSG długo męczyło się z Rennes, finalnie kluczowa okazała się różnica w jakości piłkarskiej. Na prowadzenie goście wyszli w 32. minucie za sprawą Vitinhi, który fenomenalnie przymierzył z linii pola karnego.

Chwilę później paryżanie trafili po raz drugi, tym razem za sprawą Achrafa Hakimiego. Do przerwy goście prowadzili 2-0. Po zmianie stron Rennes ruszyło do odrabiania strat. W 56. minucie Amine Gouiri trafił po asyście Ludovica Blasa. Odpowiedź Paris Saint-Germain była błyskawiczna. Tuż po wejściu na boisko swojego drugiego gola w nowych barwach zdobył Randal Kolo Muani. Dla gospodarzy był to gwóźdź do trumny. Nie byli w stanie odpowiedzieć, dlatego paryżanie mogli spokojnie dograć mecz do końca.

Na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem wynik mógł podwyższyć Kylian Mbappe, ale po minięciu bramkarza fatalnie spudłował.