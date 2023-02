fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Christophe Galtier obiecująco zaczął swoją przygodę na Parc des Princes. Wprowadził do taktyki pewne zmiany, które usprawniły grę ofensywną. Na początku sezonu dyspozycja tercetu ofensywnego w postaci Kyliana Mbappe, Neymara i Leo Messiego była wręcz fantastycznego. Wiele wskazywało na to, że Paris Saint-Germain trafiło z wyborem francuskiego fachowca w samą dziesiątkę.

Poważne problemy zaczęły nękać paryżan po mistrzostwach świata w Katarze. Największe gwiazdy obniżyły swoje loty, w związku z czym zespół nie jest w stanie zdominować krajowego podwórka. Sytuacja w lidze powoli się komplikuje, bowiem paryżanie nieustannie tracą przewagę nad pozostałymi drużynami. Ponadto, znów może dojść do przedwczesnego odpadnięcia z Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 1/8 finału we Francji to Bayern Monachium zaprezentował zdecydowanie wyższy poziom i wywiózł z obcego terenu zwycięstwo 1-0.

Przyszłość Galtiera stoi pod znakiem zapytania. W chwili obecnej uważa się, że władzom klubu zdecydowanie bliżej do pozyskania Francuza, aniżeli pozostawienia go na ławce trenerskiej na kolejny sezon. Co ciekawe, zawodnicy stoją murem za szkoleniowcem i mają nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie straci on pracy w Paryżu.

“RMC Sport” informuje, że kluczowy dla przyszłości Galtiera będzie rewanżowy mecz z Bayernem Monachium. Nawet jeśli Paris Saint-Germain pożegna się z Ligą Mistrzów, były trener Lille i Nicei może prowadzić zespół do końca sezonu. Dopiero latem drużynę obejmie ktoś inny. Na szczycie listy życzeń znajduje się Zinedine Zidane, choć w chwili obecnej bardziej prawdopodobna wydaje się być kandydatura Thomasa Tuchela.

