Paris Saint-Germain może opuścić stadion Parc des Princes, swój dom od powstania klubu w 1970 roku po tym, jak burmistrz Paryża Anne Hidalgo ogłosiła, że miasto nie sprzeda obiektu mistrzom Francji, informuje serwis ESPN.

PSG chciało przejąć Parc des Princes od władz Paryża

Miasto nie zgodziło się jednak na sprzedaż obiektu

Klub zagroził, że może opuścić stadion

PSG rozczarowane decyzją władz Paryżą

Paris Saint-Germain, które zainwestowało już 85 milionów euro w ciągu ostatnich kilku lat w ulepszenie obiektów sportowych i zwiększenie pojemności stadionu, jest gotowe przeznaczyć kolejne 500 milionów euro na remont i większą rozbudowę Parc des Princes, aby umożliwić klubowi dalszy rozwój i rywalizację z innymi czołowymi europejskimi zespołami.

PSG oraz władze miasta negocjowały umowę sprzedaży Parc des Princes, ale nie osiągnięto porozumienia. Okazuje się, że Paryż nie chce sprzedać stadionu.

– Mamy bardzo jasne stanowisko. Parc des Princes nie jest na sprzedaż i nie zostanie sprzedany. To zdecydowane i ostateczne stanowisko. To wyjątkowe dziedzictwo Paryżan – powiedziała w sobotę gazecie Le Parisien burmistrz Paryża Anne Hidalgo.

Serwis ESPN skontaktował się z rzecznikiem prasowym paryskiego klubu w sprawie komentarza do działań władz miasta. – To zaskakujące i rozczarowujące, gdy słyszę, że burmistrz Paryża zajmuje stanowisko, które skutecznie zmusi PSG, naszych fanów i całej społeczności do opuszczenia Parc des Princes. dodając dziesiątki milionów euro do obciążeń podatników, aby utrzymać strukturę budynku, który ma teraz 50 lat i wymaga renowacji – powiedział.

Jednak Hidalgo, która od reelekcji w 2020 roku nie cieszy się popularnością w sondażach, nadal chce współpracować z PSG przy modernizacji stadionu. Ale klub niechętnie zainwestuje duże kwoty w Parc des Princes nie będąc właścicielem stadionu.

– Szkoda, że burmistrz nagle wykluczył – definitywnie – rozmowy o sprzedaży, które prowadziliśmy od dłuższego czasu. Klub jest teraz niestety zmuszony do rozwijania alternatywnych opcji dla naszego domu, co nie jest wynikiem decyzji PSG ani nie jest wolą kibiców – dodał rzecznik PSG.

