Paris Saint-Germain. Lee Kang-in kontuzjowany

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Lee Kang-in

Lee Kang-in kontuzjowany

Badania wykazały u Koreańczyka uraz mięśnia czworogłowego uda

22-latka czeka teraz kilkutygodniowa przerwa od piłki

Paris Saint-Germain za pośrednictwem strony klubowej przekazało kibicom złe wieści. Otóż Lee Kang-in doznał podczas jednego z treningów kontuzji mięśnia czworogłowego uda. Koreańskiego piłkarza czeka teraz kilkutygodniowa przerwa od uprawiania sportu.

Mistrzowie Francji zaliczyli słaby początek sezonu. Jedynym pozytywem dla nich była świetna dyspozycja Lee Kang-ina. Uraz skrzydłowego wykluczy go z udziału w meczach przeciwko Olympique Lyon oraz RC Lens. Luis Enrique ma nadzieje, że jego zawodnik wróci do gry za niecały miesiąc i będzie do dyspozycji na spotkanie ligowe przeciwko OGC Nice.

Lee Kang-in zasilił szeregi Paris Saint-Germain tego lata. Francuski klub zapłacił za transfer utalentowanego Koreańczyka z Mallorci 22 miliony euro. Wychowanek Incheon Flyings bez kompromisu wszedł do nowego zespołu i bardzo szybko wkupił się w łaski kibiców z Parc des Princes.

