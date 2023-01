Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Nowy rok jest trudny dla PSG. Paryżanie 1 stycznia przegrali z goniącym ich w tabeli RC Lens. W kolejnym spotkaniu mistrz Francji miał trudności z pokonaniem trzecioligowego Chateauroux. Tym bardziej ważne było środowe starcie z Angers w Ligue 1 na Parc des Princes.

W pierwszej połowie PSG zdominowało Angers w statystyce posiadania piłki. Nie poszło to na marne, ponieważ gospodarze już w piątej minucie doprowadzili do wyniku 1:0. Stało się to za sprawą dwóch Francuzów. Nordi Mukiele zaliczył asystę, a z gola cieszył się Hugo Ekitike. Po zmianie stron Angers ponownie nie zdołało nawet oddać celnego strzału. Do siatki trafił zaś Leo Messi, który rozgrywał pierwszy mecz w PSG od czasu mundialu. Argentyńczykowi asystował Mukiele. PSG zwyciężyło 2:0 i ma sześć punktów przewagi nad Lens, które straciło punkty ze Strasbourgiem.