Paris Saint-Germain tego lata po raz kolejny dokonało wielkiej przemiany

Drużyna trafiła w ręce nowego trenera, który otrzymał potrzebne wzmocnienia

Nasser Al-Khelaifi uważa, że projekt zmierza we właściwym kierunku

Paryżanie zmierzają w odpowiednim kierunku?

Paris Saint-Germain przeszło tego lata szereg zmian. Na ławce trenerskiej zasiadł Luis Enrique, który mógł cieszyć się z wzmocnień składu w postaci między innymi Ousmane’a Dembele, Milana Skriniara, Lucasa Hernandeza czy Manuela Ugarte. Mistrzom Francji udało się ponadto zatrzymać Kyliana Mbappe, choć wydawało się, że jego przeprowadzka do Realu Madryt jest nieunikniona.

Na starcie sezonu wyniki nie były przekonujące, natomiast ekipa hiszpańskiego szkoleniowca radzi sobie coraz lepiej. Prezydent Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaili uważa obecny projekt za właściwy. Klub nie skupia się jedynie na ściąganiu piłkarzy z najwyższej półki, lecz dba również o struktury i szkolenie młodzieży.

– To bardziej ewolucja niż rewolucja. Zmierzamy na szczyt, zawsze szukając sposobów na poprawę oraz rozwój. Nowe fundamenty potrzebują czasu, celu, cierpliwości, wytrwałości. Projekt buduje się w oparciu o plan, a nie w kilku sprintach. I wtedy mamy nową długoterminową filozofię, bazującą na kolektywie, już nie na jednostkach.

– Dziś lubię oglądać PSG, podobnie jak nasi kibice. To właściwa droga, także dzięki nowemu ośrodkowi treningowemu, najlepszemu na świecie, to daje nam impuls na przyszłość. Do PSG chcą przychodzić najlepsi, ale to my szkolimy najlepszą młodzież. Nasze nowe centrum treningowe jest sercem następnej fazy rozwoju – mówi.

