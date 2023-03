fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Kontrakt Sergio Ramosa wygasa wraz z końcem sezonu

Negocjacje z Paris Saint-Germain są obecnie wstrzymane

Hiszpan skłania się jednak ku pozostaniu w Paryżu na dłużej

Ramos wciąż chce grać na najwyższym poziomie

Pierwszy sezon Sergio Ramosa w Paris Saint-Germain był bardzo nieudany. Legendarny defensor Realu Madryt miał przynieść potrzebne doświadczenie w walce o Ligę Mistrzów, lecz większość zeszłorocznej kampanii spędził w gabinetach lekarskich. W pewnym momencie wydawało się nawet, że zarabiający ogromną pensję Hiszpan nie wypełni dwuletniego kontraktu z mistrzem Francji.

Obecnie jego sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Ramos zażegnał problemy zdrowotne i stał się liderem defensywy Paris Saint-Germain.

Francuski gigant od pewnego czasu prowadził z nim negocjacje w sprawie nowej umowy. Nie przynosiły one zamierzonych rezultatów, więc zostały wstrzymane. Ramos nie jest jeszcze gotowy do podjęcia wiążącej decyzji. Nieustannie kuszą go kluby z Arabii Saudyjskiej, choć on sam rozważa dalszą grę w Europie. 36-latek nie chce rezygnować z występów na najwyższym poziomie, w związku z czym rosną szanse na porozumienie z paryżanami. “L’Equipe” donosi, że między stronami panują pozytywne oznaki współpracy.

