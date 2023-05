fot. PressFocus Na zdjęciu: Dimitri Payet

Władze francuskiej ligi piłkarskiej zawiesiła Dimitiego Payeta na pięć spotkań

Doświadczony zawodnik nie zagra już w tym sezonie

To efekt jego sprzeczki z członkiem sztabu szkoleniowego Lens

Marsylia osłabiona do końca sezonu

W 34. kolejce Ligue 1 Marsylia mierzyła się na wyjeździe z Lens. To spotkanie było bardzo istotne w kontekście ostatecznego kształtu ligowej tabeli, gdyż obie drużyny walczą o drugie miejsce i bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po emocjonującym widowisku komplet punktów zdobyli gospodarze.

W 76. minucie na boisku zameldował się Dimitri Payet, który chwilę później trafił do siatki i zniwelował stratę bramkową do rywala. Na nic się to nie zdało, gdyż Marsylia nie zdołała doprowadzić do wyrównania.

Nie była to jedyna sytuacja, z której Payet został po tym meczu zapamiętany. W pewnym momencie starł się on z członkiem sztabu szkoleniowego Lens Yannickiem Cahuzacą i go spoliczkował. Władze francuskiej federacji przyjrzały się sprawie i zawiesiły ofensywnego pomocnika na pięć najbliższych spotkań. Oznacza to, że doświadczony gracz opuści końcówkę sezonu i nie pomoże już swojej drużynie.

Kara nie ominęła także Cahuzaca, który nie będzie mógł zasiąść na ławce Lens w dwóch kolejnych meczach.

