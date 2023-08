Imago/Federico Pestellini Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG schodziło na przerwę prowadząc 1:0 z RC Lens po golu Marco Asensio

Po zmianie stron mistrz Francji podwyższył prowadzenie na 2:0

Lens w doliczonym czasie zanotowało trafienie honorowe, którego autorem był Guilavogui

Mistrz udowodnił wyższość nad wicemistrzem

Spotkanie Paris-Saint Germain z RC Lens zapowiadało się na hit 2. kolejki Ligue 1. Mistrz Francji zdominował rywala, chociaż na pierwsze trafienie trzeba było poczekać do 45 minuty. Bramkę do szatni strzelił Marco Asensio. Hiszpan wykorzystał dogranie od Zaire-Emery’ego. W 52. minucie wynik podwyższył Kylian Mbappe i szybko stało się jasne, że Lens nie wywiezie z Paryża żadnych punktów. Lens rzadko dochodziło do głosu, co było zasługą odpowiedzialnej gry defensorów mistrza Francji.

KYLIAN MBAPPE! 🌟 Francuz podwyższa prowadzenie PSG! 🇫🇷 Lens w bardzo trudnej sytuacji… 😬



KYLIAN MBAPPE! 🌟 Francuz podwyższa prowadzenie PSG! 🇫🇷 Lens w bardzo trudnej sytuacji… 😬

Wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2:0, ale kolejny raz błysnął Kylian Mbappe. Fabian Ruiz obsłużył Francuza podaniem, a gwiazdor wykończył pewnie sytuację. W ostatniej akcji meczu gościom udało się zanotować trafienie honorowe. Sotoca podał, Guilavogui strzelał, a Donnarumma skapitulował.

Paris-Saint Germain – RC Lens 3:1 (1:0)

1-0 Asensio 45′

2-0 Mbappe 52′

3-0 Mbappe 90+1′

3-1 Guilavogui 90+5′