W 2023 roku PSG dało się pokonać ligowym rywalom już trzy razy. Obrona tytułu mistrza Francji nie była zatem niczym pewnym. Zwłaszcza, że Christophe Galtier i jego podopieczni mieli tylko pięć punków więcej, niż Olympique Marsylia. Właśnie ten przeciwnik był rywalem PSG w niedzielnym klasyku Ligue 1.

Marsylczykom w pierwszej połowie nie można było odmówić chęci. Dziewięciokrotnie próbowali oni zagrozić szesnastce PSG. Dużo gorzej było z precyzją. Z tym elementem problemu nie mieli paryżanie, którym do wypracowanie dwóch bramek zaliczki, wystarczyło pół godziny. Kluczowy okazał się duet Kylian Mbappe-Leo Messi. Najpierw z gola cieszył się Francuz, któremu asystował Argentyńczyk. Później role się odwróciły i to mistrz świata mógł celebrować trafienie do siatki.

Po zmianie stron Olympique dostał trzeci cios. Kapitalną asystę przy golu Mbappe zaliczył Messi. Argentyńczyk wykonał idealnie wymierzone podanie górą, a Francuz przymierzył z pierwszej piłki przy dłuższym słupku. Marsylczycy byli aktywni i pracowali nad tym, aby wynik był mniej bolesny. Jak się okazało, bezskutecznie. PSG wygrało 3:0 i nad dzisiejszym przeciwnikiem ma osiem punktów przewagi.