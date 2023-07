IMAGO / Steven Paston Na zdjęciu: Patrick Vieira

Strasbourg zdecydował się na nawiązanie współpracy z Patrickiem Vieirą

47-latek wraca na ławkę trenerską po pięciu miesiącach bez zatrudnienia

Legendarny Francuz związał się z Niebiesko-Białymi trzyletnim kontraktem

Strasbourg zaufał Patrickowi Vieirze, legenda powraca do Francji

Patrick Vieira został mianowany nowym szkoleniowcem Strasbourga – czytamy na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych francuskiego klubu. Umowa pomiędzy stronami została podpisana na najbliższe trzy lata.

Ostatnim miejscem zatrudnienia legendarnego Francuza było Crystal Palace, a wcześniej 46-latek pracował również w Nicei oraz New York City. Jest to więc dla niego powrót do Ligue 1 po trzech i pół roku nieobecności w ojczyźnie.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Racingu. Znam historię i tożsamość tego klubu, zapał, jaki budzi, znaczenie, jakie ma dla miejscowych kibiców. Przykładem jest przebudowa zespołu w ostatnich latach pod kierownictwem Marca Kellera. Praca z nim to dla mnie prawdziwa przyjemność. Dzisiaj rozpoczyna się nowy cykl dla Strasbourga i to ekscytujące dla trenera, że ​​może coś zbudować, opierając się na wartościach, które stanowią o sile klubu – powiedział Patrick Vieira.