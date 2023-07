Adi Huetter został nowym trenerem AS Monaco - poinformował francuski klub za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

Źródło: AS Monaco

IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Adi Huetter

AS Monaco ogłosiło nazwisko nowego szkoleniowca

Wybór padł na Adiego Huettera, który ma bogate CV

Austriak prowadził już Borussię Moenchengladbach czy Eintracht Frankfurt

Adi Huetter nowym trenerem klubu z Księstwa

AS Monaco postanowiło rozstać się z Philippem Clementem, który trenował klub z Księstwa od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku. Na następcę belgijskiego menedżera wybrano Adiego Huettera, który z nowym pracodawcą związał się dwuletnią umową do 30 czerwca 2025 roku.

53-letni Austriak przez ostatni rok pozostawał bez zatrudnienia. Urodzony w 1970 roku szkoleniowiec może jednak pochwalić się sporym doświadczeniem – prowadził takie zespoły jak Borussia Moenchengladbach, Eintracht Frankfurt, BSC Young Boys Berno czy Red Bull Salzburg.

Drużyna z Monako ostatni sezon zakończyła na szóstym miejscu. Przypomnijmy, że w ekipie z Księstwa gra Radosław Majecki, który w kampanii 2022/2023 przebywał na wypożyczeniu w Cercle Brugge.