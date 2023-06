Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain tradycyjnie do nowej kampanii podejdzie z ambitnymi celami

Kylian Mbappe wydaje się ze spokojem podchodzi do oczekiwań względem klubu

24-latek przekonywał ostatnio, że nie ma oczekiwań względem PSG

Mbappe podzielił się swoimi oczekiwaniami

Paris Saint-Germain w kolejnej kampanii będzie chciało kolejny raz namieszać w Lidze Mistrzów. Triumf w elitarnych rozgrywkach determinuje działania sterników klubu. Okazuje się, że Kylian Mbappe podchodzi do kolejnej kampanii ze spokojem.

– Czego oczekuję od PSG w przyszłym sezonie? Nic. Jestem tu tylko po to, żeby grać w piłkę. Mam umowę. Jestem tu dla piłki nożnej. Klub robi co może i to mi odpowiada. Reszta to nie moja sprawa – powiedział zawodnik cytowany przez RMC Sport.

Reprezentant Francji zakończył sezon z 29 golami na koncie. Jednocześnie Mbappe został królem strzelców Ligue 1 pi raz piąty z rzędu. Wyprzedził od dwa trafienia drugiego Alexandre’a Lacazette’a.

Piłkarz paryżan wcześniej zdobył Złotego Buta Ligue 1 w 2019, 2020, 2021 i 2022 roku. Zostając królem strzelców mistrzostw Francji pięć razy z rzędu, powtórzył wyczyn Jean-Pierre’a Papina.

