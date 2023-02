fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar według informacji Get French Football News wrócił w poniedziałek 6 lutego do treningów. Brazylijczyk wrócił tym samym do zajęć po tygodniowej nieobecności, która była spowodowana kontuzją. W tym czasie piłkarz przegapił mecze z Montpellier i Tuluzą.

Dobre wieści z obozu PSG trafiły do kibiców

Do treningów z drużyną po kontuzji wrócił Neymar

Brazylijczyk w tej kampanii strzelił 17 goli i zanotował 15 asyst

Neymar do dyspozycji Galtiera

Neymar po strzeleniu gola ze Stade de Reims został wyłączony z gry z powodu zmęczenia mięśni. Ponadto reprezentant Brazylii przechodził w ostatnim czasie leczenie kontuzji kostki, która też sprawiała ból zawodnikowi.

Get French Football News poinformował natomiast, że piłkarz wrócił już do treningów. Tym samym w niezwykle pracowitym okresie zawodnik będzie do dyspozycji trenera Christophe’a Galtiera. W środę paryżanie zmierzą się z Olympique Marsylia w Pucharze Francji, w weekend na drodze PSG stanie AS Monaco w Ligue 1, aż w końcu przyjdzie pora na starcie z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

Gigant ligi francuskiej jeszcze w tym miesiącu zmierzy się także z OM w ligowych zmaganiach. Niewykluczone, że to spotkanie będzie miało ogromne znaczenie w walce o mistrzowski tytuł.

Powrót Neymara jest zatem dobrą wiadomością. Tym bardziej że kontuzja eliminuje z gry Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji doznał kontuzji ścięgna kolanowego. Tym samym ostatnio ciężar gry spoczywał na barkach Lionela Messiego, który w tej kampanii w 24 spotkaniach zdobył 15 bramek i zaliczył 14 asyst.

Czytaj więcej: Media: Zidane pozbędzie się gwiazdy, jeśli zostanie trenerem PSG