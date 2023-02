fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Wszystko wskazuje na to, że Neymar po sezonie pożegna się z Paris Saint-Germain. Władze klubu straciły cierpliwość po kolejnych problemach zdrowotnych swojej gwiazdy.

Neymar nie ma przyszłości w Paryżu

Latem Paris Saint-Germain będzie dążyć do sprzedaży Brazylijczyka

Władze klubu są zawiedzione jego postawą na boisku i poza nim

Neymar wreszcie trafi do Premier League?

Problemy Neymara zbiegły się z fatalnymi wynikami Paris Saint-Germain. Na początku sezonu dyspozycja Brazylijczyka była fantastyczna. Udało mu się stworzyć z Leo Messim i Kylianem Mbappe tercet, który siał popłoch wśród ligowych rywali. Przez fazę grupową Ligi Mistrzów paryżanie również przemknęli bez większych trudności.

31-latek prezentuje się wyraźnie gorzej po zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Jego obecność na boisku nie przynosiła już takich efektów, co można było dostrzec chociażby w trakcie pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Co więcej, ponownie dały o sobie znać problemy wychowawcze Neymara. Wdał się on w konflikt z dyrektorem sportowym Paris Saint-Germain Luisem Camposem. W trakcie ostatniego ligowego spotkania reprezentant Brazylii doznał kolejnej kontuzji, która wykluczyła go z gry w rewanżu przeciwko Bawarczykom. To właśnie ta sytuacja miała sprawić, że władze mistrza Francji straciły cierpliwość do swojej gwiazdy.

Już wcześniej mówiło się o potencjalnym rozstaniu. Teraz wiele wskazuje na to, że latem dojdzie w szeregach Paris Saint-Germain do poważnej rewolucji. Swojej przyszłości wciąż nie wyjaśnił Leo Messi, a Neymar jest wręcz wypychany z klubu. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, po sezonie trafi on na listę sprzedażową.

Na przeszkodzie w kontynuowaniu współpracy z Neymarem stoją również jego przeciętne relacje z Mbappe, wokół którego ma zostać budowany nowy zespół. Gdzie może trafić były skrzydłowy FC Barcelony? Przede wszystkim mówi się o Premier League, gdzie poważne zainteresowanie wykazuje Chelsea.

