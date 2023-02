fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar nie zamierza opuszczać Paris Saint-Germain po sezonie. W jego przypadku mówiło się o poważnym zainteresowaniu ze strony Chelsea, a także chęci paryżan do zakończenia współpracy. Brazylijczyk będzie naciskał na jej kontynuowanie – informuje “L’Equipe”.

Neymar nie chce odchodzić z Paris Saint-Germain

Klub może być natomiast nastawiony na sprzedaż po sezonie

Brazylijczyk chce kontynuować współpracę z Leo Messim

Neymar naciska na władze PSG

Aktualna pozycja Neymara w Paris Saint-Germain nie jest najlepsza. Na początku sezonu Brazylijczyk błyszczał fantastyczną formą i stworzył z Leo Messim oraz Kylianem Mbappe zabójczy tercet. Z biegiem miesięcy zespół wpadł w dołek, a cała trójka mierzyła się z problemami zdrowotnymi.

Wyniki mistrzów Francji w ostatnich tygodniach pozostawiają wiele do życzenia. Co najważniejsze – znów przeciętnie radzą sobie w Lidze Mistrzów i mogą odpaść już w 1/8 finału. Pierwsze spotkanie z Bayernem Monachium na Parc des Princes zakończyło się porażką gospodarzy 0-1. Po raz kolejny zawiodły największe gwiazdy. Neymar przez cały mecz był niewidoczny, a ożywienie wprowadził dopiero Mbappe, który na placu gry pojawił się z ławki.

Wcześniej brazylijski skrzydłowy starł się z odpowiadającym za politykę transferową PSG Luisem Camposem. Dyrektor sportowy otwarcie skrytykował piłkarzy, którzy nie radzili sobie w lidze z kolejnym przeciwnikiem.

Wówczas władze klubu miały dojść do wniosku, że latem Neymar powinien zostać sprzedany. W jego kontekście momentalnie pojawiła się opcja przenosin do Chelsea, która wykazuje zainteresowanie jakościowym wzmocnieniem ofensywy. Uważa się, że między Paris Saint-Germain a The Blues miało nawet dojść do pierwszych rozmów.

Sam zawodnik nie spogląda przychylnym okiem na ten pomysł. Neymar pragnie pozostać na Parc des Princes również w kolejnym sezonie. Na jego decyzję wpływają ogromne zarobki, a także możliwość współpracy z Leo Messim. Może się ona natomiast zmienić, jeśli Argentyńczyk nie przedłuży wygasającego kontraktu i opuści Paryż.

Zobacz również: