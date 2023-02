fot. PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Christophe Galtier nie może być pewny swojej przyszłości w ekipie Paris Saint-Germain. Wewnątrz szatni dochodzi do rozłamu, którego przyczyną są słabe wyniki i polityka sportowa klubu. Jeśli paryżanie nie zaczną wygrywać, dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej – informuje “Get French Football News”.

Paris Saint-Germain znajdują się w poważnym kryzysie

W szatni narasta konflikt między weteranami a sztabem szkoleniowym i władzami klubu

Chistophe Galtier może niedługo stracić pracę

Galtier uratuje swoją sytuację?

W ostatnich tygodniach pogłębił się kryzys Paris Saint-Germain. Po przerwie związanej z mistrzostwami świata w Katarze francuski gigant nie może wrócić do swojej optymalnej dyspozycji. Regularnie gubi punkty w lidze, co psuje nastroje w szatni oraz gabinetach. Na domiar złego, paryżanie przegrali pierwsze spotkanie z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Odpadnięcie z rozgrywek na tak wczesnym etapie może przyczynić się do poważnych zmian w klubie.

Notowania Christophe’a Galtiera stoją obecnie bardzo nisko. Władzom mistrza Francji nie podoba się fakt, że zespół nie jest w stanie zdominować krajowego podwórka, pomimo posiadania drogich gwiazd i uznanych nazwisk. Ponadto, wewnątrz drużyny narasta konflikt, za który również odpowiada szkoleniowiec. Weterani nie zgadzają się z jego decyzjami oraz sposobem, w jaki prowadzona jest polityka sportowa klubu.

Galtier musi w najbliższych tygodniach poprawić wyniki. Przed rewanżem z Bawarczykami rozegrane zostaną trzy mecze ligowe – przeciwko Lille, Marsylii i Nantes. Jeśli paryżanie nie zdobędą kompletu punktów, 56-latek może stracić pracę jeszcze przed starciem na Allianz Arena.

Paris Saint-Germain nieustannie marzy o angażu Zinedine’a Zidane’a. Legendarny piłkarz liczył na zatrudnienie w reprezentacji Francji, lecz po zeszłorocznych mistrzostwach świata przedłużono umowę z dotychczasowym selekcjonerem Didierem Deschampsem.

