Lionel Messi ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca tego roku. Zawodnik wziął ostatnio udział w kampanii reklamowej marki Louis Vitton, w której przyznał, że nie wie, jaka jest jego przyszłość.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Cały czas niejasna jest przyszłość Lionela Messiego

Ostatnio Argentyńczyk wziął udział w kampanii reklamowej

W reklamie kluczowy wątek dotyczył przemyśleń zawodnika o decyzji w sprawie kolejnego etapu kariery

Gwiazda fantazjuje o swojej przyszłości

Lionel Messi to jeden z tych piłkarzy, którego przyszłość kibiców Paris Saint-Germain niezwykle elektryzuje. Fani ekipy z Ligue 1 są podzieleni w kontekście przydatności piłkarza.

Ostatnio natomiast mistrz świata z reprezentacją Argentyny wziął udział w reklamie francuskiego domu mody. W trakcie sesji fotograficznej Messi między innymi siedzi na walizce na wybiegu.

– Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Uwielbiam o tym fantazjować. Myśleć o tym, co może się wydarzyć, ale tak naprawdę nie wiem, jaka będzie moja przyszłość – mówił Argentyńczyk w filmie promocyjnym.

– Będzie tak, jak być powinno. Tak, jak Bóg będzie chciał – dodał Messi.

W ostatnim czasie nie brakuje spekulacji dotyczących reprezentanta Argentyny. Najczęściej przewijają się w mediach scenariusze, sugerujące, że Messi wróci do FC Barcelony lub trafi do ligi MLS do Interu Miami.

