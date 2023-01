PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi w minioną środę wrócił do treningów z Paris Saint-Germain. Christophe Galtier ma nadzieję, że świeżo koronowany mistrz świata pomoże mu już w najbliższym starciu ligowym z Angers.

Leo Messi otrzymał od Paris Saint-Germain dłuższe wakacje po mundialu, niż reszta kolegów z drużyny

W środę Argentyńczyk wrócił już do Francji

Trener PSG ma nadzieję, że 35-latek będzie gotowy na środowy mecz przeciwko Angers

“Chcemy, by Messi był gotowy na kolejny mecz Ligue 1”

Lionel Messi 18 grudnia spełnił swoje największe marzenie. Kapitan reprezentacji Argentyny poprowadził drużynę do mistrzostwa świata. Świętowanie związane ze zdobyciem tytułu oraz zmęczenie samym turniejem sprawiło, iż 35-latek otrzymał od Paris Saint-Germain długi urlop. W minioną środę siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki powrócił już jednak do treningów z drużyną i otrzymał bardzo gorące powitanie.

– Był szczęśliwy, a może i trochę poruszony owacjami, które otrzymał. Mamy szczęścia, że taki gracz jest z nami – powiedział Christophe Galtier.

Leo Messi's return to the Training Center! 🎥✨ pic.twitter.com/ImsS8E0CFC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023

W piątek paryżanie zmierzą się w Pucharze Francji z trzecioligowym Chateauroux. Liderzy Ligue 1 będą jednak musieli poradzić sobie bez argentyńskiej gwiazdy.

– Leo trenował wczoraj i dziś. Rzecz jasna, nie zagra jutro [w piątek, z Chateauroux – przyp. PP]. Rozegrał niesamowite mistrzostwa świata. Kosztowało go to mnóstwo wysiłku i stawiania czoła wyzwaniom. Rozmawialiśmy z nim i chcemy, by był gotowy na kolejny mecz. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie gotowy [na spotkanie z Angers – przyp. PP] – wyznał szkoleniowiec Paris Saint-Germain.

Messi rozegrał świetną rundę jesienną we francuskim zespole. Rozegrał, jak dotąd, 19 spotkań. Zanotował w nich 12 bramek i 14 asyst.

