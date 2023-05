PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi może już nie zagrać w barwach PSG

Argentyńczyk został zawieszony przez klub za wycieczkę do Arabii Saudyjskiej

Mistrz świata może odmówić gry w pozostałych spotkaniach

Messi odmówi gry w barwach PSG?

W ostatnim czasie dużo się dzieje wokół Lionela Messiego. Argentyńczyk został zawieszony na dwa tygodnie przez PSG ze względu na wycieczkę do Arabii Saudyjskiej, która odbyła się bez konsultacji z klubem.

Jednak obecny mistrz świata może wrócić do gry na trzy ostatnie mecze i szkoleniowiec paryskiej drużyny Christophe Galtier chętnie skorzystałby z usług Messiego. Jednak według RMC Sport Argentyńczyk może odmówić wyjścia na boisko.

Czy rzeczywiście tak się stanie, przekonamy się najbliższym czasie. Jednak jest to kolejny znak, że Messi nie zamierza przedłużać kontraktu z PSG i wszystko wskazuje na to, że po sezonie wróci do FC Barcelony, która od wielu tygodni silnie stara się o jego powrót na Camp Nou.

