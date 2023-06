Messi dał radę Mbappe i uderzył w PSG. “Zasługujesz na prawdziwy projekt”

Leo Messi opuścił PSG na rzecz Interu Miami. Jeszcze przed odejściem Argentyńczyk miał powiedzieć kilka wymownych słów do Kyliana Mbappe.

IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Leo Messi i Kylian Mbappe

Leo Messi opuścił PSG na rzecz Interu Miami

Argentyńczyk przed odejściem miał dać radę Kylianowi Mbappe

Ponownie uderzył w Paris Saint-Germain

Wymowne słowa Leo Messiego do Kyliana Mbappe

Jak przekazuje serwis Defensa Central, Leo Messi przed swoim odejściem do Interu Miami zwrócił się do Kyliana Mbappe. Argentyńczyk wskazał, gdzie chciałby obejrzeć Francuza w przyszłości.

– Wolałbym, żebyś poszedł do Barçy, ale jeśli chcesz iść do Madrytu, zrób to. Zasługujesz na prawdziwy projekt, zwycięski projekt – stwierdził Messi.

Leo Messi w bardzo złej atmosferze opuścił Paris Saint-Germain. Argentyńczyk kilkukrotnie uderzył w klub, mówiąc, że był to dla niego koszmarny i nieszczęśliwy okres w karierze. Z tego powodu postanowił przenieść się do MLS, aby uniknąć codziennej presji, która towarzyszy grze w piłce europejskiej.