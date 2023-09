Bułka o dwóch obronionych karnych: gra mentalna była na moją korzyść

"Przed drugim rzutem karnym pomyślałem, czy jest dziś jakaś seria rzutów karnych. A na poważnie to od razu spojrzałem, kto będzie strzelał i było dla mnie dużą korzyścią, że znowu robił to Balogun. Gra mentalna była na moją korzyść" - powiedział Marcin Bułka w "Kanale Sportowym".

IMAGO / NorbertScanella/Panoramic Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka skomentował swoje ostatnie popisy w bramce Nicei

Polak w ostatnim meczu obronił dwa rzuty karne

“Gra mentalna była na moją korzyść” – mówi na antenie Kanału Sportowego

Wielka forma Marcina Bułki

Marcin Bułka przez lata mógł chwalić się przynależnością klubową. 23-latek w swoim CV ma przecież Chelsea oraz PSG, mimo to w zawodowej piłce rozegrał stosunkowo niewiele spotkań. Teraz jednak sytuacja bramkarza zmienia się, a to ze względu na regularną na początku sezonu grę w OGC Nice. Polak stał się podstawowym bramkarzem swojego zespołu, a ostatnio otrzymał nawet powołanie do reprezentacji Polski. Teraz skomentował swój ostatni wyczyn, czyli obronione dwa rzuty karne w meczu przeciwko Monaco.

– Przed drugim rzutem karnym pomyślałem, czy jest dziś jakaś seria rzutów karnych. A na poważnie to od razu spojrzałem, kto będzie strzelał i było dla mnie dużą korzyścią, że znowu robił to Balogun. Gra mentalna była na moją korzyść. Od razu pomyślałem, że będzie strzelał mocno w środek. Tak też się stało i obroniłem – powiedział Marcin Bułka w “Kanale Sportowym”.

