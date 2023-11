IMAGO / Blondet Eliot Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique pracuje w PSG od początku sezonu 2023/2024

Pod jego wodzą drużyna radzi sobie coraz lepiej

Trener nie boi się szczerze mówić o planach taktycznych

Luis Enrique wierzy, że osiągnie sukces w PSG

Luis Enrique pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Montpellier HSC. Będzie to spotkanie w ramach 11. kolejki Ligue 1. Hiszpański trener zdradził rąbka tajemnicy ws. planów taktycznych Paris Saint-Germain.

– To ciągła ewolucja. Staram się, aby PSG było nieprzewidywalne dla przeciwnika, ale przewidywalne dla nas. Jest to złożony proces, którego konfiguracja wymaga czasu. To coś innego niż to, co zrobiłem w selekcji i w tym schemacie może grać czterech ofensywnych zawodników. Z zewnątrz może być to trudne do zrozumienia. Mój pomysł, powtarzam, polega na tym, aby mieć nieskończoną liczbę formacji w ataku z tymi samymi zawodnikami. Aby stać się nieprzewidywalnym dla przeciwnika i przez to trudnym do skontrowania. Jestem zadowolony z tego, jak gracze przyswajają ten proces. Zajmie to trochę czasu i będzie lepiej, gdy uda mi się to wyjaśnić po francusku – ocenił Hiszpan.

