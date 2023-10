PSG pokonało na wyjeździe Rennes 3:1 w 8. kolejce Ligue 1. Paryżanie rozegrali solidne zawody, ale wciąż wiele im brakuje do perfekcji. Po meczu Luis Enrique podszedł do dziennikarzy na krótką rozmowę. W pewnym momencie Hiszpan nie wytrzymał.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG pokonało na wyjeździe Rennes 3:1

Dla paryżan to dopiero czwarta wygrana w tym sezonie Ligue 1

Po meczu Luis Enrique skrytykował dziennikarza

Rennes 1:3 PSG. Luis Enrique zdenerwował się na dziennikarza

Paris Saint-Germain odniosło swoje czwarte zwycięstwo w tym sezonie Ligue 1, pokonując na wyjeździe Stade Rennais 3:1. Pomimo korzystnego rezultatu gra mistrzów Francji wciąż odbiega od perfekcji.

Po spotkaniu Luis Enrique podszedł do dziennikarzy Free Ligue 1. Alexandre Ruiz zadał Hiszpanowi pytanie o to, czy ma coś do poprawy. Wtedy szkoleniowiec nie wytrzymał.

– Widzisz tylko negatywy! To niesamowite! Do wszystkich wywiadów! to najbardziej negatywny facet w historii futbolu! Ostatnim razem wygraliśmy 4:1, a on powiedział mi, że zasłużyliśmy na porażkę – zbulwersował się Enrique.

– Dla mnie Rennes było lepsze od nas przez pierwsze 25 minut. A potem mówię sobie: albo się poprawimy, albo to się skomplikuje. Ale to nie są maszyny. Ci panowie (pokazuje Ludovic Giuly i Rio Mavuba) byli graczami. Piłka nożna składa się z okoliczności. Młodzi ludzie wszystko rozumieją, to ty (Alexandre Ruiz) nie rozumiesz niczego. To właśnie myślę, kiedy zadajesz mi pytania – dodał.