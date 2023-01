PressFocus Na zdjęciu: gracze Monaco

W 19. kolejce Ligue 1 Monaco gra z Ajaccio (do przerwy jest 5:1). Aż trzy gole dla gospodarzy zdobył Wissam Ben Yedder. Dodatkowo udało mu się tego dokonać… w 14 minut.

Ben Yedder rozpoczął strzelanie w 21. minucie

Po raz drugi pokonał golkipera rywali siedem minut potem

Hat-trick został skompletowany w 35. minucie. Wtedy to zawodnik Monaco wykorzystał rzut karny

Show Ben Yeddera na Stade Louis II w Monako

Potyczka pomiędzy Monaco i Ajaccio rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Już po sześciu minutach gospodarze prowadzili 2:0. Gościom udało się odpowiedzieć trafieniem z kilkunastu metrów autorstwa Youcefa Belailiego.

Potem swój popis rozpoczął 32-latek. Najpierw Francuz pokonał golkipera Ajaccio płaskim strzałem. W 28. minucie podwyższył na 4:1. Tym razem sprytnym uderzeniem w kierunku dalszego słupka.

„Defensywa Ajaccio jak dzieci we mgle…” 🫣 AS Monaco prowadzi już 4:1!



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 5 i CANAL+ online: https://t.co/MM9IuQ6EJG pic.twitter.com/fFEwGQrLQf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 15, 2023

W 35. minucie Francuz podszedł do „jedenastki”. Benjamin Leroy co prawda wyczuł jego intencje, ale na nic się to zdało, ponieważ uderzenie było zbyt mocne i precyzyjne.

W tym sezonie 32-latek ma na swoim koncie już jedenaście goli i dwie asysty. Wszystko wskazuje na to, że trafienia Ben Yeddera okażą się bardzo przydatne i pomogą Monaco w zainkasowaniu kolejnych trzech oczek. Do przerwy gospodarze prowadzą bowiem ze swoimi rywalami aż 5:1.

Czytaj więcej: Przełamanie Chelsea, trzy punkty Newcastle