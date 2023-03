Just Fontaine zmarł w wieku 89 lat Just Fontaine to bez wątpienia ikona francuskiej piłki. W przeszłości bronił barw między innymi takich klubów jak Nice, czy Stade de Reims. Przyczynił się również do wielkich sukcesów reprezentacji Francji w latach 50. Następnie był selekcjonerem Les Blues, a nawet prowadził PSG. Były francuski piłkarz zmarł w nocy

Czytaj dalej…