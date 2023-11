Gattuso przerwał milczenie ws. skandalu w Marsylii. “Porażka czterech lub pięciu osób”

IMAGO / Valentina Claret Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Przed meczem Marsylii z Lyonem doszło do ogromnego skandalu

Kibice Olympique Marsylia obrzucali kamieniami autokar przyjezdnych

Na całą sytuację po kilku dniach zareagował Gennaro Gattuso, trener OM

Gennaro Gattuso skomentował skandal przed meczem Marsylia – Lyon

Mecz Olympique Marsylia – Olmypique Lyon nie odbył się przez niewyobrażalny skandal. Kibice gospodarzy obrzucali kamieniami autokar drużyny OL. Jeden z nich trafił w trenera Fabio Grosso, który potrzebował piętnastu szwów na twarzy. Na całą sytuację dopiero po kilku dniach zareagował Gennaro Gattuso, trener l’OM.

– Ten mecz z Lyonem to porażka wszystkich, mojego zespołu i Olympique Lyonnais. Kiedy widzimy dzieci płaczące na Vélodrome, ponieważ mecz nie mógł zostać rozegrany, jest to oczywiście bardzo trudne do zaakceptowania. Ogólnie rzecz biorąc, jest to porażka futbolu. Przykro mi, że coś takiego przydarza się Marsylii. Jestem tu od miesiąca, dużo osób do mnie dzwoniło, cały czas myśląc, że są jakieś problemy. Dobrze nam się pracuje, moja rodzina chodzi spokojnie, dobrze nam się tu żyje. Nie chcę za bardzo rozwodzić się nad tym, co się stało. To porażka czterech lub pięciu osób, które nie są kibicami klubu, które podjęły pochopną decyzję, która pozostawiła nas wszystkich bez słowa – skomentował Włoch.

