PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier i Leo Messi

Leo Messi został zawieszony przez PSG na dwa tygodnie

To pokłosie wyjazdu do Arabii Saudyjskiej bez zgody klubu

Christophe Galtier nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie

Christophe Galtier będzie musiał radzić sobie bez Leo Messiego

Paris Saint-Germain kilka dni temu ukarało Leo Messiego dwutygodniowym zawieszeniem po tym, jak Argentyńczyk bez zgody klubu udał się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Christophe Galtier dzisiaj wziął udział w konferencji prasowej przed spotkaniem Troyes – PSG w ramach 34. kolejki Ligue 1.

Jeden z dziennikarzy zapytał 56-latka o sytuację świeżo upieczonego mistrza świata, jednak trener nie chciał udzielać komentarza. – Zostałem poinformowany przez klub o zawieszeniu Leo Messiego na początku tygodnia. Postanowiłem nie komentować tej sprawy – krótko skwitował Christophe Galtier

Wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec paryskiego zespołu nie miał nic do powiedzenia w sprawie zawieszenia Leo Messiego, którego dni na Parc des Princes są już policzone. 35-latek może wrócić do FC Barcelony albo przenieść się do saudyjskiego Al-Hilal lub amerykańskiego Interu Miami.