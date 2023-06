Marcelo Gallardo był obecny na finale Ligi Mistrzów w Stambule, gdzie podobno spotkał się z prezydentem Olympique'u Marsylia - Pablo Longorią. Argentyńczyk może zostać nowym trenerem Les Phoceens - podaje AS.

Źródło: AS

IMAGO / Manuel Cortina Na zdjęciu: Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo wygrał 12 trofeów jako szkoleniowiec River Plate

Argentyńczyk opuścił zespół Los Millonarios pod koniec 2022 roku

47-latek najprawdopodobniej podejmie się nowego wyzwania w Europie

Marcelo Gallardo poważnie przymierzany do Marsylii

Wszystko wskazuje na to, że Igor Tudor wkrótce przestanie pełnić funkcję trenera Olympique’u Marsylia, dlatego włodarze Les Phoceens rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Faworytem do przejęcia drużyny OM jest Marcelo Gallardo – donosi hiszpański dziennik AS.

Prezydent Olympique’u Marsylia – Pablo Longoria – w ostatnich dniach miał spotkać się w Stambule z Marcelo Gallardo. Obie strony prowadzą zaawansowane negocjacje, których efektem może być zatrudnienie Argentyńczyka na stanowisku menedżera trzeciego zespołu Ligue 1.

Marcelo Gallardo w latach 2014-2022 z powodzeniem prowadził River Plate, którego jest najbardziej utytułowanym trenerem w historii. 47-latek jako piłkarz występował m.in. w Paris Saint-Germain.